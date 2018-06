Dorpsstraat dag lang afgesloten 07 juni 2018

02u51 0

Omdat een slecht aangelegde laag asfalt vervangen moet worden ter hoogte van de beek, wordt de Dorpsstraat in Bierbeek vandaag tussen 9 uur en 17 uur afgesloten voor alle verkeer. Er zal een plaatselijke omleiding gelden via de Bevekomsestraat en de Krabbesheidestraat (richting Opvelp), en langs de Bergstraat en Ruisbroekstraat (richting Haasrode/Korbeek-Lo). Voetgangers en fietsers kunnen wel nog door, vooropgesteld dat die laatsten de fiets aan de hand nemen. Meer informatie bij de dienst Openbare Werken via 016/46.87.89, of openbarewerken@bierbeek.be. (ADPW)