Dieven slaan toe in Bierbeek Andreas De Prycker

12 november 2018

De afgelopen dagen kwamen er bij lokale politiezone Lubbeek heel wat meldingen binnen over inbraken in Bierbeek. In de Opvelpsestraat werd in een tuinhuis ingebroken. Dat stelden de bewoners vast toen ze terugkeerden van vakantie. Er werd heel wat tuinmateriaal gestolen. Traditioneel gezien gaan dieven op zoek naar kettingzagen, bosmaaiers en andere soortgelijke materialen. Aan Pimberg werd het afgelopen weekend dan weer kleingeld uit een woning gestolen. De dieven konden de raamstijl van de woning openbreken en zich zo toegang tot de woning verschaffen.

In de Kloosterstraat werden er tussen 3 en 10 november juwelen gestolen. De woning werd betreden via de achterdeur. Op de Waversesteenweg werden er ook juwelen gestolen nadat de dieven via het veluxraam de woning konden binnenkomen. Op een andere locatie op de Waversesteenweg werden er in de nacht van zondag op maandag twee mannen betrapt toen ze op het punt stonden in een woning in te breken. De man des huizes had dit echter gehoord, waardoor de dieven gingen lopen.

Korpschef Walter Vranckx waarschuwt de inwoners nu dat er donkere dagen zitten aan te komen. “Geef inbrekers zo weinig mogelijk kansen. Laat een lichtje branden als je even weg bent, of geef een schijn van beweging. Ben je voor langere tijd op vakantie, vraag dan aan je buren om een oogje in het zeil te houden. En bel onmiddellijk de politie. Voor alles wat voor jou niet normaal lijkt, bel je ons. We komen beter een keertje te veel dan een keertje te weinig”.