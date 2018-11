Dienst burgerzaken elke maandag van december gesloten ADPW

28 november 2018

Wegens beperkte personeelsbezetting zal de dienst burgerzaken van de gemeente Bierbeek uitzonderlijk gesloten zijn elke maandag van december. De dienst burgerzaken blijft normaal open op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 9 tot 12 uur en op dinsdagavond tussen 18 en 20 uur. Het is wel mogelijk om te mailen naar burgerzaken@bierbeek.be en dan neemt men de volgende dag contact met u op. Voor alle zaken die niets met burgerzaken, burgerlijke stand of identiteit te maken hebben (aankoop roze en blauwe zakken, containerparkkaarten, kaarten De Lijn, enzovoort) kunnen de burgers maandag terecht in het gemeentehuis.