Delegatie bezoekt Ecuadoraans zusterdorp in de Andes 24 mei 2018

Bierbeek heeft al twintig jaar een stedenband met San Felipe de Oña, een dorpje hoog in de Ecuatoriaanse Andes.





"Bierbeek is de kleinste gemeente in Vlaanderen die zoiets aandurft", klinkt het. Begin mei vertrok een officiële delegatie met burgemeester Johan Vanhulst voor een kort werkbezoek én een verjaardagsfeest. "Doorheen die jaren werden er heel wat infrastructuur-en sociale projecten op poten gezet. De aanleg van waterleidingen, waterzuivering, restauratie van cultureel patrimonium, toerisme, ruimtelijke ordening, jeugdbeleid, milieueducatie, afvalsortering en -verwerking", geeft de gemeente nog mee. (ADPW)