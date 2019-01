De Miester kleurt roze voor Think Pink Stefan Van de Weyer

31 januari 2019

14u22 0 Bierbeek Taverne-Fitness De Miester in Bierbeek was het kleurrijke decor van een indoor cycling evenement georganiseerd door de Boskantladies, een groep fietsvriendinnen uit het Leuvense. Meer dan honderd sympathisanten kwamen een uurtje fietsen of supporteren.

Met dit evenement wilden de Boskantladies fondsen te verzamelen voor Think Pink en hun sympathisanten aan te moedigen om dit op een actieve manier te doen. Think Pink is een organisatie die zich inzet voor borstkankerpatiënten en hun naasten en zet actief in op sensibilisering rond het belang van bewegen om de kans op borstkanker te verminderen.

Met de opbrengsten van dit sfeervolle evenement is de deelname van de Boskantladies aan de Bike for Think Pink uitdaging verzekerd. De Boskantladies fietsen in juni 2019 van Amsterdam naar Brussel en zullen zo hun engagement in de strijd tegen borstkanker nog verder onderstrepen.