Crèche zit zes uur zonder stroom MAAR BEGELEIDSTERS SLAAN ZICH ER GOED DOOR ANDREAS DE PRYCKER

27 januari 2018

03u11 0 Bierbeek Kindercrèche De Pagaddertjes in de Velpestraat in Opvelp heeft het vrijdagvoormiddag een zestal uur zonder elektriciteit moeten doen. Geen evidente zaak aangezien er dus ook geen verwarming, licht of mogelijkheid tot koken was. Toch kon de crèche zich wonderwel uit de slag trekken. "Met dank aan de ouders, die onder meer heet water in thermossen brachten", vertelt Kristel Schepers van De Pagaddertjes.

Zonder elektriciteit vallen, het is nooit leuk. Maar als dat in een kindercrèche gebeurt op het einde van januari, is dat toch nog net dat tikje erger. Dat is nochtans precies wat er vrijdagochtend omstreeks 7 uur gebeurde in kindercrèche De Pagaddertjes in de Velpestraat in Opvelp.





Hele buurt getroffen

Acht begeleidsters moesten gedurende zes uur voor 40 kinderen tussen de vier maanden en 2,5 jaar oud zorgen. Een redelijk rustige dag voor de kindercrèche, waar er op andere dagen gemakkelijk 50 kinderen aanwezig zijn. Gelukkig was dat gisteren (vrijdag, red.) niet het geval. "Omdat er een generator stuk is geraakt, had de hele buurt geen elektriciteit meer. Wij dachten in het begin dat dit euvel snel zou opgelost zijn, maar rond 9 uur hebben we toch geprobeerd om de gemeente en de burgemeester te verwittigen om zo misschien tijdelijk ergens anders naartoe te kunnen. Dat bleek echter niet mogelijk, maar uiteindelijk hebben wij ons wel uit de streng weten te trekken", zegt Kristel Schepers van kindercrèche De Pagaddertjes.





Na middag opgelost

"Gelukkig hebben we vloerverwarming, maar dat lost ook niet alles op. Zo konden we door de elektriciteitspanne maar met één enkele microgolf onze flesjes opwarmen. Ook de computer werkt niet, waardoor we nu al onze administratie met de hand moesten doen. Daarnaast konden we niet koken en ging het mixen van groentepap niet. Ook de bel werkte niet en het brandalarm piepte de hele tijd. Niet simpel", lacht Kristel. Zij en haar team namen de elektriciteitsproblemen erg goed op. "Het voordeel is dat we vandaag niet moeten poetsen", lacht een collega van Kristel.





Het euvel was uiteindelijk na de middag verholpen.





In totaal werden er zo'n 500 klanten van Eandis uit de buurt getroffen door de elektriciteitspanne.