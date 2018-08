Celstraffen gevraagd voor drie mannen die betrapt worden met drugs in de cel 14 augustus 2018

Voor drie mannen werden drie maanden cel en een boete gevorderd op de Leuvense correctionele rechtbank. Dit hadden ze te danken aan het feit dat ze het voorbije jaar met drugs werden betrapt in de Leuvense gevangenis.





Geen van de drie beklaagden, die toen in de gevangenis verbleven, kwam opdagen om zich te verdedigen op de zitting. Twee onder hen werden betrapt met cocaïne in de cel. Bijeen van de twee, een veertiger, was dat net na een bezoek gebeurd in de Leuvense Hulpgevangenis.





Bij de derde man, een dertiger uit Opvelp, werd speed aangetroffen. Voor deze inbreuken werden bij verstek drie maanden cel en 8.000 euro boete gevraagd.





Het trio kent zijn straf bij verstek op 5 september. (SVDL)