Buslijnen ingekort 03 april 2018

Tijdens derde fase werkzaamheden aan de rotonde in de Dorpsstraat in Bierbeek worden bussen 6 en 8 van De Lijn ingekort en dat van woensdag 4 tot en met vrijdag 13 april. Bus 6 rijdt in die periode slechts tot Bierbeek De Borre, bus 8 tot Bremt Kapel. Omdat er in de ruime omgeving geen alternatieve wegen beschikbaar zijn voor de bus worden Opvelp, Neervelp, Meldert en delen van Hoegaarden tijdelijk niet bediend door lijn 6. Reizigers in Hoegaarden kunnen wel nog steeds gebruik maken van bus 360 richting Tienen. Bierbeek-centrum is nog altijd bereikbaar met lijnen 6 en 7. Vanaf zaterdag 14 april rijden de bussen in Bierbeek en Hoegaarden opnieuw normaal. (BMK)