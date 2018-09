Burgemeester Vanhulst lijsttrekker CD&V 06 september 2018

CD&V Bierbeek trekt met een lijst van 21 gemotiveerde kandidaten tussen 19 en 66 jaar en mooi verspreid over de vier deelgemeenten Opvelp, Lovenjoel, Korbeek-Lo en Bierbeek naar de kiezer op zondag 14 oktober. "Deze groep is een gezonde mix van verjonging en vernieuwing, gekoppeld aan de nodige beleidservaring. Ik ben ervan overtuigd dat deze ploeg klaar is om opnieuw verantwoordelijkheid op te nemen ten dienste van alle inwoners van Bierbeek. Wij hebben er zin in", zegt lijsttrekker en huidig burgemeester Johan Vanhulst. "De kandidatenlijst bestaat uit een ervaren maar ook vernieuwde ploeg van 21 kandidaten, stuk voor stuk enthousiaste mensen met een hart én frisse ideeën voor Bierbeek en haar inwoners. En allen gemotiveerd om een mandaat op te nemen. Voor elke stem krijgt de kiezer gegarandeerd engagement in de plaats", klinkt het. Burgemeester Johan Vanhulst (47 jaar) trekt de lijst. "Een logische keuze gezien zijn 24 jaar ervaring in het Bierbeekse college (18 jaar schepen en 6 jaar burgemeester). Na Vanhulst volgen OCMW-voorzitter Monda Wuytack (2), schepen Stefaan Van Haegenborgh (3) en CD&V-fractieleider in de gemeenteraad Ludo Aerts (4). De lijst wordt geduwd door een ervaren trio: gemeenteraadsleden Christopher Oliha (19), Mia Ombelet (20) en schepen Jan Van der Velpen (21, lijstduwer)", zo vertelt de partij. (ADPW)