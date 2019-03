Brandweer rukt uit voor brandje in Sint-Kamillus ADPW

06 maart 2019

13u30 1

De Leuvense brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag, om 3 uur, uitgerukt voor een brandje in Sint-Kamillus, aan de Krijkelberg in Bierbeek. Op de eerste verdieping had iemand een rol wc-papier in brand gestoken op het toilet. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was iedereen al geëvacueerd en was het vuur geblust met een poederblusser.