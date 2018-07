Brand in tuin slaat over op haag 02 juli 2018

De brandweer moest gisterochtend omstreeks 6.30 uur uitrukken naar de Korbeek-Losestraat in Bierbeek. Achteraan in een tuin waar veel hout opgeslagen lag, had een vuilnisbak om een nog onbekende reden vuur gevat. De vlammen sloegen over op een haag, waardoor ze al snel metershoog gingen. Ook een deel van het terras en de boording van het zwembad in de tuin liepen schade op. Nog in Bierbeek was er gisterennamiddag een grasbrand langs de Waversesteenweg. (SPK)