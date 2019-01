Boekenbeurs in De Borre ADPW

28 januari 2019

De Borre in Bierbeek is op zondag 10 februari weer het toneel voor literaire koopjesjagers. Het aanbod bestaat uit Nederlandse en anderstalige romans, strips, kinder-, kook-, reis-, geschiedenis- en studieboeken, multimedia, het is er allemaal. “Kom snuffelen tussen de boeken die op lange tafels staan uitgestald. Dit alles aan zachte prijsjes. In de foyer vind je het boekencafé. Een rustige plek om even na te praten over je nieuwste aanwinsten”, zo klinkt het bij de organisatoren, Het Project Bierbeek en de bibliotheek van Bierbeek. De boekenbeurs vindt plaats in de theaterzaal en de foyer van De Borre, van 13 tot 17 uur.