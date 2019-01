Bierbeek viert nieuwjaar met drink en vuurwerk op zaterdag ADPW

07 januari 2019

Alle inwoners van de gemeente Bierbeek worden zaterdag van harte uitgenodigd op de gratis nieuwjaarsdrink van de gemeente, ‘Bierbeek klinkt’. De drink gaat gepaard met een hapje en een drankje, een muziekje en een toffe sfeer. Om 19 uur zullen de aanwezigen kunnen geniet van hapjes, drank en muziek. Om 20 uur is het tijd voor het dankwoord en de nieuwjaarswensen. Daarna, omstreeks 21 uur, is het tijd voor vuurwerk. Bierbeek klinkt vindt plaats aan cultureel centrum De Borre en het gemeentehuis en is volledig gratis.