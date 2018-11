Bierbeek loopt voor hoop Andreas De Prycker

06 november 2018

09u17 0

Op 11 november 2018 om 11 uur is het precies 100 jaar geleden dat Wapenstilstand ondertekend werd. Daarom zullen zondag om 11 uur alle kerkklokken in België luiden. Dit luiden van de klokken willen we gebruiken als start voor een ‘loop voor hoop’.

“Met 100 mensen lopen we samen van de kerk van Bierbeek naar de plaats waar het nieuwe vredesmonument van Bierbeek ingehuldigd zal worden (Kruising Ridderstraat/Tiensesteenweg). Een parcours van 5 km dat we aan een rustig tempo (+-9 km/uur) en vooral samen, voor vrede, willen lopen”, zo klinkt het bij de organisatie.

Eens aangekomen start de inhuldiging van het nieuwe vredesmonument en kunnen alle lopers genieten van een receptie.

