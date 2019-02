Bierbeek krijgt nieuwe ALDI ADPW

25 februari 2019

Woensdag opent de volledig nieuwe ALDI in Bierbeek feestelijk de deuren. Vanaf woensdagochtend om 8.30 uur kunnen de klanten terecht in de gloednieuwe winkel aan de Tiensesteenweg 1.

“De klant kan rekenen op een gloednieuwe winkel waar het aangenamer winkelen is en er meer nadruk ligt op verse producten zoals brood, groenten en fruit. De typische ALDI-formule met z’n lage prijzen blijft behouden”, zo klinkt het. Deze nieuwe winkel vervangt het ALDI-filiaal aan de Tiensesteenweg 352 in Korbeek-Lo dat op zaterdag 23 februari de deuren sloot.

De nieuwe winkel is helemaal ingericht volgens het allernieuwste ALDI-winkelconcept en heeft een verkoopoppervlakte van ± 1.300 m² (tegenover ± 600 m² in Korbeek-Lo). Bovendien is er ook een ruime parking voorzien voor zo’n 90-tal wagens.