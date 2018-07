Bewoners even zonder water door waterlek 27 juli 2018

In de Keizerstraat in Lovenjoel is gisteren even voor de middag een waterlek ontstaan. Daarom was de watervoorziening in de buurt een tijdlang onderbroken. De Watergroep slaagde erin om het lek te dichten. Daarvoor moest wel een deel van de Keizerstraat en een deel van de Kerkstraat afgesloten worden.





Een twintigtal woningen zat daarom eventjes zonder water. De oorzaak is nog onduidelijk. (ADPW)