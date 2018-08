Bestuur miniementornooi reikt 33ste trofee uit aan AZ 23 augustus 2018

Het Nederlandse AZ Alkmaar heeft voor de derde keer het miniementornooi weten te winnen. Zij versloegen Anderlecht in een spannende eindstrijd met 1-0. Voor de eerste keer in de geschiedenis van het miniementoernooi voetbal in Bierbeek nam er ook een nationale ploeg deel. De U13 van Tanzania mogen de eer van hun land komen vertegenwoordigen. Het was de 33e editie van het tornooi en de 15e editie onder voorzitter Jonny Decoster. "Het tornooi gaat om het samenbrengen van verschillende culturen. Onder het motto 'every child in this world is important' probeer ik een mix van ploegen over de hele wereld na te streven", vertelt Decoster.





(ADPW)