Baasje vraagt 224.000 euro schadevergoeding WEDSTRIJDHOND MAK ZOU DOOR JAGER NEERGESCHOTEN ZIJN KIM AERTS

02u32 0 Vertommen Mak, de hond van Dorothy McGoldrick, is door een jager in het Meerdaalwoud doodgeschoten. Bierbeek Dorothy McGoldrick uit Holsbeek eist via de rechtbank een schadevergoeding van 224.000 euro voor haar neergeschoten wedstrijdhond Mak, zo'n 3 jaar geleden in het Meerdaalwoud. Of het zover komt, is nog maar de vraag. De advocaten van de 60-jarige jager uit Bierbeek vroegen resoluut de vrijspraak. De zestiger daagde zelf niet op. De aanklager vorderde zes maanden cel en 15.000 euro boete.

Prijsbeest Mak, een drie jaar oude rhodesian ridgeback, werd op 23 maart 2015 in het Meerdaalwoud in Bierbeek tijdens een wandeling neergeschoten. Het was 19.20 uur en de jagers hadden nog veertig minuten om te jagen op reeën in het schemerdonker. Maar het was Mak die een trieste dood stierf. Volgens de burgerlijke partij was het zo klaar als een klontje. "Een hond drie keer raken, is niet meer per ongeluk. Zeker niet in het geval van een jager, dat is doelbewust."





Munitie

Na het neerschieten van de hond werd er plots druk getelefoneerd tussen de jagers, zo wees onderzoek uit. En ook het ballistisch onderzoek wees volgens de burgerlijke partij in die richting. "De munitie die thuis bij de jager is aangetroffen, kwam chemisch overeen met de restanten die in Mak werden aangetroffen."





Maar daar was de verdediging het niet mee eens. "Het type kogel is onbepaald. Het kaliber is niet vastgesteld dus het had zowat iedereen geweest kunnen zijn. Er is hoogstens een vermoeden dat het een jager was maar waarom dan mijn cliënt?", vroeg de advocaat zich af. "Het is bovendien totaal ongeloofwaardig dat men een executie heeft uitgevoerd op een hond in de nabijheid van zijn baasje. Of hadden ze het pad verlaten?", wierp de verdediging nog op. Die was er verder nog van overtuigd dat de jager zich niet onder de gsm-mast van de plaats delict bevond. De raadslieden van de jager merkten ook op dat met het type geweer van de jager, een 300 Winchester Magnum, dat zou zijn gevuurd geweest, er altijd bloedsporen hadden moeten aangetroffen worden bij de eerste inslag en dat was volgens hen niet het geval. "Zelfs explosievenhonden hebben er niks gevonden."





Telefoonverkeer

De procureur baseerde zich ook op "het zenuwachtig telefoonverkeer" tussen de jagers na de feiten en dat de jager zich van zijn telefoon ontdeed op het moment van zijn tweede verhoor. Hij zou ook andere jagers aangemaand hebben hun telefoon thuis te laten tijdens hun verhoor. "Dan zijn er nog de voortdurende aanpassingen in zijn verklaringen, de manifeste leugens en het weigeren van een leugendetectortest", aldus de aanklager die zes maanden cel vroeg en 15.000 euro boete. De verdediging ging resoluut voor de vrijspraak en vroeg om de vordering van 224.000 euro af te wijzen.





Mak won enkele weken voor hij werd neergeschoten nog enkele prestigieuze prijzen op de Crufts 2015 in het Verenigd Koninkrijk. Hij werd er bekroond als beste reu en als beste 'opposite sex'. Het stond volgens het baasje dan ook als een paal boven water dat het prijsbeest nog voor beloftevolle nakomelingen ging zorgen.





Het vonnis is op 12 februari.