Asfalteringswerken in Pastoriestraat 09 augustus 2018

In de week van 13 tot en met 16 augustus wordt nieuw asfalt gelegd in de Pastoriestraat. Op maandag en dinsdag 13 en 14 augustus worden riooldeksels vervangen en is plaatselijk verkeer in Pastoriestraat en Korbeekhof mogelijk. Er geldt een parkeerverbod. Op donderdag 16 augustus wordt het wegdek afgefreesd en voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Dan is alle verkeer verboden. Omleiding via Vengerstraat en Oudebaan. In de Panoramalaan wordt ook een gedeelte afgefreesd en van een nieuwe asfaltlaag voorzien op 16 en 17 augustus. Aan de werken is alle verkeer verboden. Er is een omleiding voor doorgaand verkeer via de Lange Lo en Pellenberg. Plaatselijk verkeer kan eventueel via de Sterrenlaan. (ADPW)