ANPR-camera's moeten verkeersoverlast in Bierbeek verminderen 30 augustus 2018

02u24 0 Bierbeek De goedkeuring van het ANPR-cameraproject Korbeek-Lo Noord is gisteren toegelicht nadat de Bierbeekse gemeenteraad unaniem een beslissing over de camera's op een historische sluiproute nam. Bierbeek krijgt daarbij de steun van Lubbeek, Leuven en C-Valley, gekend als het researchpark in Haasrode.

De bewoners van de Panoramalaan, Koning Albertlaan, Nieuwstraat en aanpalende straten hebben al jaren te maken met sluipverkeer, luchtverontreiniging, geluidsoverlast en verkeersagressie. Er rijden gemiddeld meer dan 4.000 wagens per werkdag of maandelijks meer dan 100.000 auto's door de wijk.





"82 procent daarvan rijdt sneller dan de gevraagde 30 km/uur en is in overtreding. Het gemeentebestuur is niet doof gebleven voor de vraag van de buurtbewoners. De gemeenteraad keurde unaniem een princiepsbeslissing goed voor de installatie van ANPR-camera's met het oog op het beperken van de toegang op weekdagen en tijdens de spitsuren. Bierbeek wil deze camera's ook inzetten ter snelheidscontrole en criminaliteitsbestrijding, maar hiervoor is nog verder onderzoek vereist. Alle bestemmingsverkeer zoals familiebezoek, leveranciers, doktersbezoek moet wel mogelijk blijven. Het gemeentebestuur zal bekijken wie daarvoor in aanmerking komt. Ook inwoners van bepaalde delen van Lubbeek en Leuven kunnen zo een vergunning vragen", aldus Cil Cuypers (sp.a), schepen van Mobiliteit. (SVDL)