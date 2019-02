Allernieuwste ALDI verwelkomt eerste bezoekers ADPW

27 februari 2019

14u28 0 Bierbeek Vandaag heeft de gloednieuwe ALDI in Bierbeek de deuren geopend. In tegenstelling tot vroeger legt ALDI meer de nadruk op verse producten zoals brood, groenten en fruit. Ook de winkelervaring moet toenemen.

De nieuwe winkel heeft een verkoopoppervlakte van zowat 1.300 vierkante meter en biedt parkeerplaats voor 90 wagens. Bij de bouw van deze nieuwe winkel is daarnaast extra aandacht besteed aan de ecologische aspecten. Zo zal de winkel uitgerust zijn met led-verlichting, zonnepanelen en warmterecuperatie.

“Om tot ons nieuwe winkelconcept te komen, hebben we onze klanten de vraag gesteld: hoe ziet uw ideale ALDI er in de toekomst uit?”, zegt Erik Winters, Managing Director van de regionale hoofdzetel ALDI Zemst. “Op basis van die antwoorden werd de winkelinrichting herdacht.”

Versmarkt

“Wij zijn fier om onze dagverse groenten en fruit in een heuse ‘versmarkt’ te presenteren. Ook de broodafdeling is fors uitgebreid en bevindt zich voortaan vlak bij de ingang van de winkel. Gloednieuwe bakovens zullen meerdere malen per dag een uitgebreid assortiment broodjes en koeken afbakken”, zo klinkt het nog bij Winters.

Opvallend: de winkelindeling volgt het dagritme van de klant. “Starten doet hij bij de brood- en ontbijtafdeling, vervolgens gaat hij naar de versmarkt, dan naar de dranken, enzovoort”, aldus Winters.

De opening van de nieuwe winkel in Bierbeek maakt deel uit van een grotere restyling, de grootste ooit voor ALDI. Daarbij worden in 2018 en 2019 alle 450 Belgische winkels omgevormd naar het nieuwe concept. De keten is hiermee gewapend voor de toekomst. Voor de volledige moderniseringsoperatie trekt de groep 350 miljoen euro uit. Een deel daarvan gaat naar de aanwerving van 450 extra winkelmedewerkers.