125.000 euro voor fietspad Neervelpsestraat 02u30 0

De Vlaamse overheid maakt dit jaar zo'n 1,2 miljoen euro uit het Fietsfonds vrij voor de verbetering van de gemeentelijke fietsinfrastructuur in Vlaams-Brabant. Om fietsen in Vlaams-Brabant aantrekkelijker te maken, investeert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gericht in acht fietsinfrastructuurprojecten voor vlotte en veilige verbindingen langs Vlaams-Brabantse wegen. Voor onze regio is er een bedrag van 125.408 euro voorzien voor het fietspad langs de Neervelpsestraat (eerste fase) in Bierbeek. Voor de Kruisboomstraat in Landen (eerste fase) wordt 67.602 euro vrij gemaakt. Weyts hoopt dat de in totaal 110 miljoen euro aan nieuwe Vlaamse fietsinvesteringen dit jaar inspirerend werken voor de lokale besturen. Zij kunnen via het fietsfonds middelen krijgen voor lokale fietswegen die deel uitmaken van een fietsnetwerk dat de eigen gemeentegrenzen overstijgt. (SPK)