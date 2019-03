108 en nog nooit ziek. Bertha’s geheim? “Elke morgen twee eieren met drie boterhammen” ADPW

25 maart 2019

15u43 0 Bierbeek De oudste inwoner van Bierbeek, Bertha Noë, vierde afgelopen weekend haar 108ste verjaardag.

Bertha heeft heel haar leven in Opvelp gewoond en werd nog nooit wegens ziekte in het ziekenhuis opgenomen. Haar geheim? “Hard werken. En elke morgen twee eitjes met drie boterhammen”, zo vertelt de kranige dame. Bertha woont nog steeds thuis, samen met zoon Fredi en schoondochter Anny. Als boerin was Bertha destijds geliefd in de melkfabriek in Bierbeek. “In heel mijn leven heb ik geen liter zure melk geleverd”, zo zegt ze fier. Haar man Florent Pierre overleed in 1997. Zo wordt Bertha stilaan een van de oudste inwoners van ons land: geen enkele mannelijke Belg is ouder, en de oudste Belgische vrouw is momenteel 111 jaar en woont in Anderlecht. Burgemeester Johan Vanhulst en eerste schepen Cil Cuypers brachten haar een officieel bezoek om Bertha te feliciteren namens het gemeentebestuur.