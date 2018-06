'Miniemke' is voor Hilde Vanderkimpe 29 juni 2018

Op het gemeentehuis van Bierbeek werd naar jaarlijkse gewoonte het 'Miniemke' overhandigd aan Hilde Vanderkimpe. Ze kreeg de trofee omdat ze al 30 jaar actief is op het Europees miniementoernooi. Hilde komt uit Gent en raakte via haar zoon Jan, die ooit voetbalde op het toernooi, betrokken bij de organisatie. Ze was jaren verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de kleedkamers. Tussen 2002 en 2007 maakte ze deel uit van het bestuur van vzw Euro Bierbeek. Ze deed toen secretariaatswerk. Na 2007 bleef ze actief gebleven in de wedstrijdplanning, de planning van het restaurant en de brochure van de begeleiders. Ze blijft actief op het toernooi omdat het jeugdvoetbal haar boeit.





(SVDL)