'Graancirkelman'slaat opnieuw toe JAN LOENDERS (42) MAAKT WERK VAN 49 METER DIAMETER AAN WATERTOREN ANDREAS DE PRYCKER

06 juli 2018

02u46 0 Bierbeek Graancirkelman Jan Loenders (42) heeft opnieuw een graancirkel gemaakt. Die ligt aan de Middelbosstraat in Bierbeek, in een veldje niet zo ver van de watertoren. Het doel? Een graancirkel ontwerpen van 49 meter diameter. Hij vond een akkoord met een lokale boer. Die geraakte overtuigd en wilde maar al te graag een deeltje van zijn veld afstaan.

Als een grote, levende passer is Jan de voorbije twee dagen in de weer geweest om de perfecte graancirkel te maken. Het decor: de watertoren van Bierbeek. "Met enkel planken, een touw en een pin ben ik aan de slag gegaan. Daarmee heb ik 19 cirkels platgelegd, telkens met een spoor van een halve meter breed. Om die sporen te verbinden, heb ik er een grote ring over geplaatst", vertelt een fiere Loenders, die probeert om de kwaliteit van Engelse graancirkels te benaderen. "Uiteindelijk ziet het er met een plank iets hoekiger en ruwer uit, maar ik weet niet of een leek dat zou opmerken", lacht Jan.





Psychiatrie

Hij werd in het project gesteund door de mensen van geestelijke gezondheidszorg 't Papiermoleken, Sint-Kamillus, De Hulster, Sint-Jozefkliniek en 't Hoeckhuys. "Er waren de eerste dag zo'n dertien mensen uit de psychiatrie aanwezig, die mee een eigen cirkel hebben gelegd. Ik heb die mensen deze mooie ervaring willen meegeven en ik heb écht het gevoel dat dit gelukt is. Ik heb hen echt zien genieten, maar hun aanwezigheid heeft mij ook erg veel deugd gedaan", meent Jan.





Als alles goed gaat, blijft de cirkel zo'n twee weken liggen en kan deze in tussentijd bezocht worden. Jan maakte hiermee zijn zevende graancirkel. In 2004 maakte hij in Herent het eerste exemplaar. "Ik woonde toen bij een bioboer en mocht op zijn land aan de slag. Daarna ging de bal aan het rollen", vertelt hij.





Labyrint in kerk

In datzelfde jaar publiceerde de ondertussen overleden Leuvense schrijfster Maria Jacques haar boek 'Cirkels van Graan', wat zich afspeelde in de akkers rond de Abdij van Vlierbeek. Loenders kreeg naar aanleiding daarvan de opdracht om een graancirkel in Kessel-Lo neer te zetten. Er volgden nog meer opdrachten van de lokale jeugdbeweging, de Provincieshow van de VRT tot de Eén-serie Witse (voor een aflevering waarin een lichaam gevonden werd in een graancirkel, red.). "Ik wilde ervaren hoe het is om met eenvoudige middelen een graancirkel te maken", klinkt het bij Jan, die nog boordevol plannen zit. "Op het einde van dit jaar ga ik een labyrint maken in een kerk, van 10 meter diameter. Mijn grote droom is nog steeds om een tempel te bouwen. Ik weet dat het niet eenvoudig zal zijn, maar ik heb samen met een architect al enkele ideetjes. Ik weet niet of het realistisch is, maar ik wil het proberen. Maar eerst wil ik trots zijn op deze creatie", vertelt Jan.