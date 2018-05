"De pech mag nu wel stoppen" KRIS (53) ZIET SCHUUR VOOR TWEEDE KEER IN AMPER JAAR TIJD IN VLAMMEN OPGAAN ANDREAS DE PRYCKER

30 mei 2018

02u31 0 Bierbeek Het zit Kris Abts (53) uit Opvelp niet mee: eind juni 2017 vloog zijn schuur in de Vuilenbosstraat nog in brand. Gisteren was het opnieuw prijs. Een schuur met daarin een tractor brandde uit. Voor de familie Abts mag het nu wel stoppen. "Hij heeft al genoeg pech gehad", meent broer Eddy.

Even terug naar 20 juni 2017. Kris is net met zijn vrouw vertrokken op vakantie naar het Marokkaanse Agadir. Op het vliegtuig ziet hij wel wat vlammen in de buurt van Opvelp, maar pas als hij tien gemiste oproepen heeft bij het aankomen, begint het hem te dagen: het is zijn schuur die in brand stond. 25 vrienden zwoegen om de schade zo veel mogelijk te beperken. 'Om een onbekende reden was de hooischuur een inferno geworden. De vlammen sloegen door het dak en waren tot ver buiten Opvelp te zien. De hele schuur werd uiteindelijk vernield. Het dak zal helemaal vernieuwd moeten worden en ook de stalen steunpalen van de constructie zouden wankel staan. Maar door de bluswerken van de brandweer en de hulp van buurtbewoners bleef de schade uiteindelijk nog redelijk beperkt", vertelde Kris toen.





Niet meer op vakantie

Gisteren ongeveer hetzelfde verhaal. "Al gaat Kris nu niet meer op vakantie. Gewoon om zulke zaken te vermijden", vertelt Eddy. Hij en zijn broer stonden op de eerste rij toen er gistermiddag brand uitbrak in een schuur van Kris. In die schuur stond maandag nog gewoon vee, maar de dieren stonden gisteren veilig en wel in de wei. Een beslissing van het laatste moment, die vooral werd ingegeven door de loden hitte in de schuur. En gelukkig maar, want de schuur brandde helemaal uit.





Weer zelfontbranding

De brandweer bluste het vuur urenlang met man en macht, maar hooi en stro branden nu eenmaal erg goed. Uiteindelijk kregen ze het vuur toch onder controle. Een tractor van Kris moest er wel aan geloven. Vermoedelijk was er sprake van zelfontbranding, net zoals dat vorig jaar het geval was. Daar waar Kris toen zwaar was aangegrepen door de golf aan solidariteit, was dat gisteren niet anders. Vrienden kwamen van heel wat kilometers verder om de handen uit de mouwen te steken en te helpen waar nodig.





Inbrekers en ziekte

Het is overigens niet de eerste keer dat Kris een tegenslag te verwerken krijgt. "Het is alsof het hem niet gegund is", vertelde Eddy al eerder. "Enkele jaren geleden kreeg hij tijdens zijn verlof inbrekers over de vloer. Een andere keer is hij niet kunnen vertrekken omdat een familielid ernstig ziek was. En vorig jaar was hij nog niet in Marokko en zijn schuur brandde af. En nu dit weer", klonk het bij broer Eddy.