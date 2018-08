"Culturen samenbrengen, daar draait toernooi om" MINIEMENTOERNOOI ONTVANGT VOOR HET EERST NATIONALE PLOEG ANDREAS DE PRYCKER

11 augustus 2018

02u38 0 Bierbeek Voor de eerste keer in de geschiedenis van het miniementoernooi voetbal in Bierbeek neemt er een nationale ploeg deel. De U13 van Tanzania mogen de eer van hun land komen vertegenwoordigen. Voor hun wedstrijd werd niemand minder dan Aly Mbwana Samatta, spits van Racing Genk, uitgenodigd om de aftrap te geven.

Het miniementoernooi is ondertussen alweer aan zijn 33e editie toe. Jonny Decoster (71) organiseert het toernooi voor de vijftiende keer. Ook dit jaar zorgde hij ervoor dat er heel wat Europese toppers naar Bierbeek afzakten. Zo neemt onder meer Chelsea deel. Zij wonnen het toernooi al twee keer. Maar ook Tanzania mocht dit jaar een delegatie afvaardigen. Ambassadeur Joseph Sokoine toonde zich erg tevreden. "Ik ben heel blij dat ons team erbij is. Dat is goede reclame voor ons land en onze jongens gaan hier veel uit leren." De U13 van Tanzania waren nog maar net aangekomen, of ze moesten al op het veld staan. "Donderdagavond zijn wij geland en vrijdagochtend moesten we al spelen. Maar dat mag geen excuus zijn, want dit is een fantastische ervaring voor ons. Eentje waar we al lang naar uitkijken. Maandag vliegen we terug naar huis, maar we gaan nog proberen om tussendoor het land een beetje beter te leren kennen", vertelt de fiere ambassadeur.





Culturen samenbrengen

Om de Tanzaniaanse delegatie nog een extra boost te geven, kwam niemand minder dan Aly Mbwana Samatta, de Tanzaniaanse spits van Racing Genk die donderdag nog scoorde in de Europa League tegen het Poolse Lech Poznan, de aftrap van de derde wedstrijd geven. "Vorig jaar hadden we met Cattle Country een ploeg uit Namibië hier. Dit jaar zijn ze opnieuw hier, met een sterkere ploeg. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het tornooi gaat om het samenbrengen van verschillende culturen. Onder het motto 'every child in this world is important' probeer ik een mix van ploegen over de hele wereld na te streven", vertelt voorzitter Jonny Decoster. Het moet gezegd, met naast de nationale ploeg van Tanzania en Cattle Country uit Namibië, ook Nagoya Grampus uit Japan en FK Krasnodar uit Rusland op de affiche, kleurt het deelnemersveld best internationaal. Ook AZ Alkmaar, dat het toernooi twee van de laatste drie edities wist te winnen, is op de afspraak. "Op vier ploegen na slapen alle teams in La Foresta in Vaalbeek. Ook daar leren die jongens verschillende culturen kennen", besluit Decoster. Voor de geïnteresseerden: de toegang bedraagt 8 euro per dag of 20 euro voor het hele weekend. Op de laatste dag zal niemand minder dan de Belgisch kampioen wielrennen op de weg, Yves Lampaert, de aftrap van de eerste halve finale geven.