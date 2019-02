Bezoekersdag bij BNI Geel-Kempen Jean Eykmans

22 februari 2019

04u47 0

Business Netwerk International (BNI) Geel-Kempen organiseert op woensdag 27 februari een bezoekersdag in Domein De Vesten, Kanaalweg 6/1 te Eindhout-Laakdal. BNI Geel-Kempen is een organisatie van ondernemers die tot doel heeft om de omzet te verhogen door middel van netwerken en aanbevelingen. Tijdens de bezoekersdag nodigen de BNI-leden lokale ondernemers uit op de wekelijkse netwerk meeting. Bezoekers zijn op 27 februari welkom vanaf 6.30 uur voor een ontbijt. Het einde van de samenkomst is gepland omstreeks 8.30 uur. Daarna is er ruimte om te netwerken.

“Tijdens de meeting kan u meer te weten komen over de werking van BNI en komt men in direct contact met lokale ondernemers. Die ondernemers zijn gevestigd in de regio Geel, Meerhout, Westerlo, Olen, Herentals en Laakdal.”, aldus initiatiefnemer Joeri Van Hirtum, bedrijfsleider van Topografiek in de Stationsstraat 22 E in Geel. Wie de BNI-meeting met ontbijt wil bijwonen kan inschrijven via de Facebook pagina van BNI Geel – Kempen of contact opnemen met Joeri Van Hirtum, tel. 0496/81.14.64 of via joeri.van.hirtum@telenet.be, of inschrijven via link: http://bni-limburgturnhout.be/limburg-(belgium)-bni-midden-kempen-(laakdal)/nl/index of www.bni-vlaanderen.be.