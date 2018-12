Bewoners groep Ponton in Spectrum toveren met de tovertafel Toon Verheijen

04 december 2018

17u07 0 Vzw Spectrum heeft dankzij de steun van Cera, Neos Kalmthout-Essen én het oudercomité van de instelling een tovertafel kunnen aanschaffen speciaal voor de bewoners van groep Ponton. Daar zitten volwassenen met een mentale beperking.

Cera schonk net als het oudercomité 3.000 euro en Neos deed er nog eens 500 euro bovenop. “We doen heel veel dingen op maat met onze bewoners”, vertelt directeur Kristel Steegmans. “Inkopen doen op de markt om daarna koekjes te bakken of fruitsla te maken, vogelkransen knutselen, papier versnipperen en klein huishoudelijk werk.Daarnaast zijn er veel belevings/sensorische activiteiten zoals genieten van de sfeer, muziek beluisteren en samen zingen, filmpjes kijken op de computer, wandelen en verhalen voorlezen. We zijn blij dat we nu ook de tovertafel hebben.”

Een tovertafel is eigenlijk een soort van beamer aan het plafond die op een tafel die eronder wordt geplaatst interactieve spellen projecteert. “We hebben nu tien verschillende spellen in ons pakket waardoor er voldoende variatie is en onze mensen op een prettige manier geactiveerd en gestimuleerd worden. Het is ook bevorderlijk voor de sfeer in de groep.” Sabine, Saskia, Guy en Nathalie lieten dat dinsdag ook duidelijk zien. Ze genoten van het spel en toonde hoe goed ze er op korte tijd al in geworden zijn.