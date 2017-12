Zwemmers zamelen geld in voor Bednet 02u34 0 Foto Kristof Pieters

In het provinciaal domein Wachtebeke heeft de ploeg van S&R Meerminnen uit Beveren een cheque overhandigd van 3.439 euro ten voordele van Bednet. Het ging om de opbrengst van de zwemmarathon die enkele weken geleden werd georganiseerd in het subtropisch zwemparadijs in Beveren. Ploegen werden uitgedaagd om gesponsorde baantjes te trekken. Bednet is een organisatie die synchroon internetonderwijs aanbiedt aan zieke kinderen zodat ze van op afstand mee live de lessen kunnen volgen met de eigen klasgenoten.





(PKM)