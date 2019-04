Zware vervuiling vastgesteld in Vrasenebeek Kristof Pieters

17 april 2019

13u05 0 Beveren In de Vrasenebeek werd woensdagochtend een zware verontreiniging vastgesteld. Een passant merkte de vervuiling op en stelde de milieudienst van de gemeente in kennis.

De bron van de vervuiling bleek een bedrijf in het Doornpark in Beveren te zijn waar zich vorige week een incident met diesel had voorgedaan. Blijkbaar was de lekkage groter dan aanvankelijk gedacht en was er een hoeveelheid diesel in het water van de beek terechtgekomen. De voorbije dagen kon de brandstof zich over een lengte van ruim 6 kilometer verspreiden. De brandweer werd in bijstand gevraagd en spoot op verschillende plaatsen detergent op het wateroppervlakte om de brandstof te neutraliseren. Omdat de vervuiler gekend is zullen de kosten van de interventie op het betrokken bedrijf verhaald worden. De impact voor het milieu zou al bij al beperkt zijn.