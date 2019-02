Zware tractor met aanhangwagen belandt in gracht na ongeval Kristof Pieters

22 februari 2019

12u18 22 Beveren Op de Kieldrechtsebaan (N451) tussen Verrebroek en Kieldrecht gebeurde vrijdagmorgen om iets na 6 uur een spectaculair ongeval. Een zware tractor met aanhangwagen belandde daarbij in de gracht. De takelwerken namen ruim vier uur lang in beslag.

Een 58-jarige automobilist die richting Kieldrecht reed maakte bij een inhaalmanoeuvre op een tractor een inschattingsfout. Daarbij kwam hij in aanrijding met een andere tractor die uit de tegenovergestelde rijrichting aangereden kwam. Beide voertuigen schampten elkaar. De chauffeur van de tractor met aanhangwagen kon door bruusk uit te wijken een veel zwaardere, frontale aanrijding vermijden, maar daardoor belandde hij met het gevaarte van 19 ton wel in de gracht naast de weg. Daarbij raakte de tractor zwaar beschadigd. De bestuurder van de auto raakte bij het ongeval licht gewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Om de mastodont te takelen moest zwaar materiaal van een gespecialiseerde bergingsfirma ter plaatse komen. De brandweer kwam eveneens ter plaatse om een aantal takken van een boom zagen. De drukke verbindingsweg was bijna 4 uur in beide richtingen afgesloten. De politie stelde een omleiding in. In de richting van Kieldrecht moest het verkeer omrijden via de Sint-Michielsstraat, Drijdijk en de Bralstraat. Richting Verrebroek was er een omleiding via de Bralstraat en Turfbanken.

Op 10 september vorig jaar gebeurde op exact dezelfde plaats ook al een erg zwaar ongeval waarbij een lijnbus betrokken was. Ook toen lag een inschattingsfout van de automobilist bij een inhaalmanoeuvre aan de basis van het ongeval.