Zware boom valt op dak van magazijn Kristof Pieters

15 maart 2019

13u43 0

Langs de Gentseweg in Haasdonk waaide een zware spar om die in de achtertuin van een woning stond. De boom van zo’n 15 meter hoog kwam op een naastgelegen magazijn terecht. Gelukkig ging het om een zeer stevige constructie bestaande uit betonstenen met een plat dak. De schade bleef dan ook miniem. De brandweerpost van Sint-Niklaas kwam ter plaatse om de boom stukje voor stukje te verzagen en van het dak te verwijderen. Na een uur was de boom verwijderd.