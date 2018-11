Zonnepanelen op dak van Wegwijzer en De Zonnepit Kristof Pieters

11 november 2018

18u14 0 Beveren De scholengemeenschap Kei heeft twee scholen voorzien van een zonnepaneleninstallatie. Zowel Wegwijzer als De Zonnepit zullen voortaan een groot deel van hun stroom zelf opwekken.

“Aangezien milieu een belangrijk aspect is binnen de scholengemeenschap, willen we zonnepanelen leggen op alle scholen waar mogelijk”, zegt bestuurslid Ludo Verbeuren. “Hierdoor dragen we ons steentje bij om de CO2-uitstoot te verminderen en helpen we voor onze kinderen een groenere toekomst realiseren.” Twee scholen kregen intussen zonnepanelen. Het gaat om Wegwijzer in de Pastoor Steenssensstraat in Beveren en De Zonnepit in Vrasene. De installaties bestaan uit 51 zonnepanelen van elk 290 watt die samen een piekvermogen van 14,79 kWp opwekken of een vermogen van 14.339 kWh per school. “Hiermee kunnen we voor Wegwijzer 57% en voor De Zonnepit 71% van de nodige elektriciteit zelf opwekken.” De investering bedraagt 15.750 euro per school en om dit te financieren helpt het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) de scholen met een voordelige lening met een terugbetaling over 15 jaar. Voor de overige scholen binnen de scholengemeenschap loopt er een plan om bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten zonnepanelen te voorzien om maximaal hernieuwbare energie te gebruiken.