Zonnekloppen en megaschip kijken RECORDSCHIP LOKT MASSA VOLK NAAR SCHELDEBOORDEN KRISTOF PIETERS

24 juli 2018

02u41 0 Beveren Gewapend met een flinke tube zonnecrème, parasol en frigobox trok gisteren een massa volk naar de Scheldeboorden om het megaschip Cosco Shipping Universe van nabij te bekijken. Het op één na grootste containerschip ter wereld spreekt heel wat mensen duidelijk tot de verbeelding.

Rond 16.30 uur gisterenmiddag arriveerde de Cosco Shipping Universe aan zijn eindbestemming: het Deurganckdok in Doel. Daar hadden de meeste mensen ook post gevat. Op de Scheldedijk tussen de molen en het jachthaventje stonden honderden kijklustigen om het megacontainerschip eens van dichtbij te kunnen zijn. Op de Scheldewijdingsfeesten na gebeurt het zelden dat Doel zo'n overrompeling kent. Zelfs de politie stuurde een patrouille ter plaatse om een oogje in het zeil te houden.





De echte diehard shipspotters volgden de oceaanreus echter al vanaf Terneuzen. Daar bevindt zich een uitkijkplatform. Ook in Walsoorden en aan het Paardenschor in Doel hadden heel wat liefhebbers post gevat.





Hugo Van den Broeck en echtgenote José uit Temse-Velle maakten er gisteren een daguitstap van. "Ik heb 41 jaar in de haven gewerkt als foreman en ceelbaas en een groot deel van mijn carrière stond ik aan het Delwaidedok om containerschepen te behandelen", vertelt Hugo. "Intussen ben ik al zes jaar op pensioen, maar de scheepvaart blijft me fascineren. Wij stonden al vol bewondering voor containerschepen met vier rijen hoog op het dek, maar de nieuwe generatie is dubbel zo hoog. Het is best wel indrukwekkend om zo'n megaschip met eigen ogen te zien. We hebben er een daguitstapje van gemaakt en zijn begonnen aan het Nauw van Bath en met de auto hebben we het schip gevolgd tot in Doel." Sommige shipspotters komen van veel verder.





Met parasol en frigobox

Paul woont in Schilde en vatte gisteren de hele middag post aan het Paardenschor. "Ik kom hier geregeld genieten van het zicht", vertelt hij. "Op de voorgrond zijn er de slikken en schorren met de vele vogels en op de achtergrond de Schelde met de schepen die voorbijvaren. Toen ik vernam van de komst van de Cosco Shipping Universe, had ik deze dag al aangestipt in de agenda. Het mooie weer maakt het natuurlijk compleet. Ik heb een makkelijke plooizetel en een fris pintje bij en meer heb ik niet nodig om te genieten."





Dat was ook het geval bij het overgrote deel van de mensen die gisteren met een parasol en frigobox naar de Scheldeboorden trokken: wat zonnekloppen en een megaschip meepikken. Daarnaast had je ook de echte 'shipspotters' met één of meerdere camera's rond hun nek en zware telelenzen om het schip langs alle kanten vast te leggen.





De Cosco Shipping Universe zal nu 3.400 containers lossen en laden waarna hij woensdag om 5.30 uur vertrekt en koers zet naar Rotterdam.