Zon en regen voor Puitenslagersfeesten 14 mei 2018

02u29 0 Beveren De organisatoren van de Puitenslagersfeesten blikken tevreden terug op de veertigste editie. Die was er één van uitersten. Zaterdag was zonovergoten, maar gisteren zette de regen een domper op wat traditioneel de topdag is.

Het slechte weer was vooral een tegen slag voor de Kids City. De vele springkastelen lagen er immers nat bij, waardoor de opkomst lager lag dan gewoonlijk. De optredens van Gene Thomas, Stoot! en de plaatselijke dansgroep Castart brachten wel nog aardig wat volk op de been. De Puitenslagersfeesten kenden nochtans wel een valse start doordat duizenden programmaboekjes niet op tijd bedeeld geraakten. "De afwikkeling daarvan is nu in handen van onze advocaat, maar we hebben gelukkig onze naambekendheid na veertig jaar waardoor we een vast publiek hebben opgebouwd", zegt Johnny Van Bogaert. Het comité gaat nu al aan de slag voor de voorbereiding van een grote folklorestoet volgend jaar. (PKM)