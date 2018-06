Zomerzoektochten in gemeente 20 juni 2018

02u40 0 Beveren Tijdens de zomermaanden kunnen liefhebbers deelnemen aan zoektochten in de gemeente. Zoals elk jaar is er de fietszoektocht van de dienst Toerisme, maar ook jonge speurneuzen kunnen aan de slag in het centrum van Beveren. Bij beide zoektochten maken de beste speurders kans op leuke prijzen.

De zomermaanden staan voor de deur en dan bereikt ook het toeristisch seizoen een hoogtepunt. In Beveren kan men er zowel te voet als met de fiets op uit voor een leuke speurtocht, individueel of in gezinsverband.





De jaarlijkse fietszoektocht van dienst Toerisme is stilaan een klassieker. Die vertrekt dit jaar in Haasdonk en gaat richting Temse, een tochtje van ongeveer 32 kilometer. Onderweg kan men het brein breken om foto's te herkennen en vragen te beantwoorden. De beste speurders maken kans op prachtige prijzen. De fietszoektocht loopt nog tot 15 september en een brochure kost 2,5 euro. Die zijn te verkrijgen in het infokantoor in Beveren, in de bibliotheek van Beveren en Haasdonk en bij Café Den Brigand (Pastoor Verwilghenplein in Haasdonk).





Kinderzoektocht

Ook de jonge speurneuzen worden tot 15 september opnieuw op hun wenken bediend met de kinderzoektocht. Een leuke en leerrijke zoektocht in centrum Beveren over ongeveer 6 kilometer. Onderweg moeten heel wat leuke vragen opgelost worden. Wie het ingevulde formulier tijdig binnenbrengt in het infokantoor, krijgt een speurderszaklamp. De beste tien speurders winnen ook een mooie prijs.





Deelnemingsformulieren kosten 1 euro en zijn te verkrijgen in het infokantoor in Beveren en in de bib van Beveren.





(PKM)