Zomerbar ‘Thirsty Toucan’ wordt maatje groter Kristof Pieters

27 maart 2019

14u35 0 Beveren Na een succesvolle eerste editie vorige zomer komt er dit jaar een vervolg op de zomerbar ‘Thirsty Toucan’ op het kasteeldomein Cortewalle in Beveren. “De ingrediënten blijven hetzelfde maar we zullen wel een extra bar laten aanrukken en ook het aantal zitplaatsen verdubbelen”, kondigt zaakvoerder Tim Van der Valk aan.

Van der Valk Hotel Beveren organiseerde tijdens de zomer van 2018 voor het eerst een zomerbar op het kasteeldomein. Die eerste editie was dankzij het fraaie weer meteen een schot in de roos. Ook de gemeente Beveren is tevreden en besloot daarom een vervolg te breien aan dit initiatief. Van 12 juli tot 14 augustus 2019 zal het domein Cortewalle terug het decor zijn voor de fel gesmaakte Zomerbar.

“We hebben met de editie van vorig jaar volop kunnen testen of het concept van een zomerbar aanslaat in Beveren of niet”, zegt Tim Van der Valk. “Vrij snel bleek dat zowel de inwoners van Beveren als bezoekers van buiten de gemeente vlot de weg vonden naar Cortewalle, toch wel één van de mooiste plekjes in Beveren. We zullen opnieuw een totaalconcept aanbieden waarbij mensen kunnen genieten van een hapje en een drankje bij aangepaste muziek. Er zullen ook terug randactiviteiten op poten worden gezet voor een breed publiek zoals yogasessies, kinderanimatie, salsacursussen, enz.” Omdat de zomerbar bij piekmomenten iets te klein was, komt er ook een uitbreiding. “Concreet komt er een tweede bar bij zodat we op drukke momenten vlot kunnen blijven bedienen”, vervolgt Tim Van der Valk. “Ook willen we het aantal zitplaatsen verdubbelen. Dit gaat van zitzakken en stoeltjes tot picknickbanken. Ook zal alles nog iets sfeervoller worden aangekleed.”

Voor de catering gaat Van der Valk in zee met restaurant De Sonne uit Temse dat de foodtrucks levert. “We willen uiteraard de infrastructuur die we hebben aangekocht zo optimaal mogelijk inzetten en zoeken daarom nog een andere locatie voor de eerste twee weken van juli of de laatste twee weken van augustus. De zomerbar is ondergebracht in een handige en volledig ingerichte container die we ook verhuren voor particuliere feestjes.”

Schepen van Lokale Economie Filip Kegels (N-VA) is blij met de verderzetting van dit event. “We moesten vorig jaar vaststellen dat er rondom Beveren allerlei succesvolle pop up–zomerbars opdoken maar dat onze inwoners hiervoor niet in eigen gemeente terechtkonden. Daar wilden we iets aan doen en daar zijn we ook in geslaagd. Met de eerste editie is aangetoond dat de plaatselijke horeca er niet onder geleden heeft en er ook geen overlast was. Nu is het vooral hopen op een even mooie zomer als vorig jaar.”