Zomerbar 'Thirsty Toucan' mist zijn start niet 16 juli 2018

02u26 0 Beveren In het kasteeldomein Cortewalle heeft de gloednieuwe zomerbar 'Thirsty Toucan' zijn start niet gemist. Dankzij het stralende zomerweer lokte de openluchtbar meteen een massa volk.

Van der Valk Hotel Beveren sleepte de concessie voor de bar in de wacht en koos voor een trendy zomerbar. De naam is trouwens een knipoog naar de toekan in het logo van Hotel Beveren. "We hebben een capaciteit voor 250 bezoekers waarvan 170 zitplaatsen", lichten Tim Van der Valk en Pauline Peeters toe. "We gaan volgende week al uitbreiden, want de toeloop is zo groot dat de zomerbar nu al te klein is. We zijn alleszins enorm tevreden dat de 'Thirsty Toucan' aanslaat bij het publiek. Er was duidelijk nood aan zo'n initiatief in Beveren. We horen dat trouwens aan de reacties. We zitten hier op één van de mooiste plekjes in de gemeente."





Van der Valk investeerde in een container die volledig werd omgebouwd tot mobiele bar. "Er staan ook altijd vier foodtrucks waarvan één met een vast menu en de rest met een wisselend concept. Hiervoor werken samen met restaurant De Sonne uit Temse", vertelt Tim. Van maandag tot woensdag is er sfeervolle achtergrondmuziek en elk donderdag is er een Happy Hour. Vrijdag is er elke week een 'afterwork-party' en op zaterdag staan live-evenementen met dj's centraal. "Op zondag mikken we op de hele familie met animatie voor de kinderen, een picknick of yoga", zegt Tim nog. De Thirsty Toucan Bar is nog geopend tot 12 augustus. Meer info: www.thirstytoucan.be (PKM)