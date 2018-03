Ziekenwagens in opvallend nieuw kleurtje 07 maart 2018

De ziekenwagens in het Waasland krijgen een nieuw uitzicht met gele en groene kleuren. Ze krijgen de vernieuwde 'striping' volgens de huisstijl van de federale overheid. In Temse en Beveren rijden deze ambulances al rond. Eerder kregen de ambulanciers, die instaan voor dringende hulpverlening, al nieuwe kledij. "Na de terreuraanslagen wilde onze regering anti-terreurmaatregelen treffen", zegt Jolien Van Damme, woordvoerster Hulpverleningszone Waasland. "De snelle herkenbaarheid is essentieel. De gele ziekenwagens blijf je zien in het landschap, maar ze krijgen nu een groene striping." (PKM)