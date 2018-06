Ziek zijn geen belemmering bij Boksrun 20 juni 2018

Op zondag 24 juni is er voor de derde maal een Boksrun. Niet zo maar een loopwedstrijd zoals vele anderen. Nee, hier ligt de nadruk op kinderen en volwassenen met een stofwisselingsziekte en hetgeen ze kunnen presteren, in of zonder rolstoel.





"Het is een uniek evenement in België waarbij een handbike race en rolstoelrace wordt gecombineerd met een mobiele race. Hierbij proberen we duidelijk te maken dat ziek zijn geen belemmering is om te sporten", klinkt het bij de organisatoren. De opbrengst gaat integraal naar de vzw Boks, de belangenvereniging van patiënten met een stofwisselingsziekte.





De Boksrun vindt plaats in de Kapeldijkstraat. Om 11 uur is er een Handbike Race en om 13.30 uur een Kids Run. Om 14 uur volgt een recreatieve rolstoelrace en om 15.45 wordt het startschot gegeven van de 5 km. Tot slot is er om 16 uur nog de 10 km en een bedrijvenklassement.





Meer info op www.boks.be (PKM)