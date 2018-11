Zevende zwaar ongeval op zwart ‘polderkruispunt’ Omwonenden: “We raken het bijna gewend.” Kristof Pieters

16 november 2018

14u05 0 Beveren Het kruispunt van de Turfbanken met de Gemenestraat op de grens van Verrebroek en Kieldrecht heeft de twijfelachtige eer het gevaarlijkste kruispunt in de gemeente te zijn. Vrijdagochtend gebeurde er andermaal een frontale aanrijding, het zevende zwaar ongeval dit jaar. Bizar want de kruising ligt midden in de uitgestrekte polder. De gemeente onderzoekt welke maatregelen er genomen kunnen worden.

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend omstreeks 9.45 uur. De bestuurster van een Renault Clio reed in de Gemenestraat richting Kieldrechtsebaan. Ze kwam in aanrijding met de bestuurster van een terreinwagen Range Rover die op Turfbanken richting Verrebroek reed. De bestuurster van de Range Rover vertraagde wel, maar verwachtte geen ander voertuig op haar pad. Dat was helaas wel het geval. De Clio ramde de terreinwagen fors in de flank waardoor die op de akker naast het kruispunt belandde. De Renault kwam zwaar gehavend op het kruispunt tot stilstand. De bestuurster liep zware verwondingen op en werd voor verzorging naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. De andere chauffeur raakte lichtgewond. Beide voertuigen moesten getakeld worden.

Het kruispunt van Turfbanken en de Gemenestraat heeft een kwalijke reputatie opgebouwd. Op het kruispunt van de twee polderbaantjes gebeuren geregeld ongevallen. Vorig jaar waren er elf aanrijdingen en dit jaar staat de teller al op zeven. In juli gebeurden er zelfs twee zware ongevallen op één dag tijd. Buurtbewoners reageren gelaten op het zoveelste ongeval voor hun deur. “Het is erg om te zeggen, maar we zijn het al gewend”, klinkt het. “Soms hoor je de auto’s al van ver komen aanrazen over de betonbaan. Ik hou dan altijd mijn hart vast. Enkele jaren geleden lag er eens een auto in onze voortuin, vlak tegen de gevel. Ik had toen schrik dat die wagen in brand zou vliegen. Vorig jaar werd onze brievenbus in flarden gereden en nog vorig jaar lag de tuin vol ‘ballekes in tomatensaus’ toen de bestelwagen van een traiteur werd aangereden en over kop ging. We hebben hier al heel wat zware ‘malheuren’ gezien!”

Schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) is enkele maanden geleden al eens poolshoogte gaan nemen om te zien welke maatregelen er genomen kunnen worden om de veiligheid te verhogen. “We gaan het kruispunt wat meer accentueren en extra signalisatieborden plaatsen om chauffeurs te waarschuwen dat ze een gevaarlijk kruispunt naderen”, legt hij uit. “Het is wel erg vreemd dat op zo’n afgelegen plek zoveel ongevallen gebeuren. Het gaat hier om twee kaarsrechte polderbanen. We stellen wel vast dat er abnormaal veel verkeer passeert. Het is blijkbaar toch wel een sluiproute voor verkeer dat vanuit De Klinge en de grensstreek met Nederland richting provinciale baan en E34 rijdt en zo de dorpskom van Kieldrecht ontwijkt.”