Zeven voertuigen beschadigd bij ongeval 31 januari 2018

02u37 0 Beveren In de Klapperstraat in Beveren heeft maandagavond een vreemd ongeval plaatsgevonden.

Toen de bestuurster van een Volkswagen haar parkeerplaats wou verlaten, merkte ze niet op dat er een andere wagen kwam aangereden. Een Skoda ramde de Volkswagen in de flank, waardoor die eerste werd weggekatapulteerd. De wagen kantelde, ramde vier andere geparkeerde auto's om ruim 50 meter verder op de zijkant tot stilstand te komen. De aangereden Volkswagen kwam om zijn beurt tegen een geparkeerde BMW terecht. Maar liefst zeven wagens deelden in de brokken, maar er vielen geen gewonden. De brandweer kwam ter plaatse en had heel wat opkuiswerk. Over een afstand van ruim 50 meter lag de rijbaan bezaaid met glas en brokstukken. De Klapperstraat was daardoor een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. (PKM)