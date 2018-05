Zeven opgefokte bromfietsen in beslag genomen 08 mei 2018

02u38 0

De politiezone Waasland-Noord voerde in samenwerking met de politieschool PAULO een geïntegreerde verkeerscontrole uit op verschillende locaties. De controle was gericht op snelheid, gordeldracht en gsm-gebruik. Eén aspirant-hoofdinspecteur van de politieschool stond in voor de organisatie van deze controleactie. In totaal namen 15 politieagenten, waarvan 4 aspirant-inspecteurs van de politieschool, deel aan deze controle. Deze actie gaf de aspiranten de gelegenheid om praktijkervaring op te doen. De politie haalde 40 bromfietsen uit het verkeer en controleerde deze op snelheid. Zeven bromfietsen waren opgedreven. De bromfietsen werden voor 30 dagen opgelegd. Daarnaast stelde de politie nog 16 andere inbreuken vast. Voornamelijk voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en het gebruik van de gsm achter het stuur. (PKM)