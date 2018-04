Zeven medailles op Belgische Kegelkampioenschappen 05 april 2018

In de kegelhal 't Zillebeek in Beveren werd het Belgisch kampioenschap tandem en individueel georganiseerd. De Beverse Kegelclub behaalde zeven medailles met acht geselecteerde deelnemers.





Er was goud voor Walter Lijssens individueel met 692 kegels en voor Karin De Bel met dochter Yana Verhulst bij tandem Dames. Jos de Groof en Andre De Roeck wonnen zilver net als Yana Verhulst bij de Dames individueel. Brons was er voor Matthias Beeldens bij de Juniors individueel.





(PKM)