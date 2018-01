Zeven jaar cel voor jarenlang misbruik stiefdochter DAVY B. KON NEGEN JAAR LANG ONGESTOORD GANG GAAN NELE DOOMS

02u55 0 Foto Geert De Rycke Davy B. in de rechtbank van Dendermonde. Beveren Jarenlang seksueel misbruik van zijn stiefdochter heeft Davy B. uit Beveren zeven jaar effectieve celstraf opgeleverd. Voor geweld tegenover zijn partner kreeg hij daar van de Dendermondse rechter nog eens tien maanden cel bovenop. De rechtbank oordeelde dat alleen een effectieve straf B. kan doen inzien dat hij ernstige feiten pleegde.

Davy B., een trucker uit Beveren, misbruikte zijn stiefdochtertje al van toen het meisje amper vijf jaar oud was. Meer dan tien jaar lang kon de man zijn gang gaan. De zaak kwam uiteindelijk pas recent aan het licht, in het voorjaar van 2017. Het meisje, ondertussen zestien jaar, stortte toen in op school. Ze barstte in tranen uit bij een filmvertoning over seksueel misbruik. Daarop vertelde de tiener aan een leerkracht en de directie dat ze al jarenlang werd misbruikt door haar stiefvader.





Seksuele integriteit

De schooldirectie verwittigde de politie en nog diezelfde dag werd B. opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij zit sindsdien in de gevangenis.





B. is nu ook effectief veroordeeld voor seksueel misbruik van zijn stiefdochter. Rechter Marlies Vanden Avenne laat in haar vonnis geen twijfel bestaan over de ernst van de feiten. "Ze zijn bijzonder ernstig", klinkt het. "Het slachtoffer was pas vijf jaar toen het misbruik begon. Dit meisje is in de kern van haar seksuele integriteit geraakt. We kunnen dit als maatschappij niet toleren. Erg storend is dat de beklaagde het initiatief bij zijn eigen dochter durft te leggen."





Weinig empathie

B. wordt door de gerechtsdeskundigen geschetst als zwakbegaafd, sociaal beperkt en een man met weinig empathie. "Dat het misbruik zo lang kon duren, heeft onder andere te maken met het feit dat hij zich naar de buitenwereld voordeed als modelvader, zelfs bij zijn collega", zegt de rechter. "Daardoor bleven de feiten onontdekt. Hij voelde zich bovendien heer en meester over het meisje. Hij filmde haar onder andere naakt in de badkamer en bewaarde de beelden om ze later te bekijken. Er is een strenge effectieve straf nodig om hem te doen inzien dat deze feiten echt niet kunnen."





Naast een veroordeling voor het seksueel misbruik kreeg B. gisteren ook nog een straf wegens partnergeweld. De man deinsde er immers ook niet voor terug om de moeder van het meisje regelmatig een pak slaag te geven. Daardoor stond hij ook terecht wegens opzettelijke slagen en verwondingen. Daarvoor kreeg hij tien maanden celstraf, bovenop de zeven jaar voor het seksueel misbruik.





De man is bovendien ook voor tien jaar ontzet uit zijn burgerrechten.