Zesde viergeslacht voor Louisa (96) 29 mei 2018

In Melsele is Louisa Vercammen (96) voor de zesde keer stammoeder van een vrouwelijk viergeslacht geworden. Hiervoor zorgde de kleine Lilly die zes maand geleden in de familie werd verwelkomd. De trotse mama is Maaike Van Eetvelde (22). De trotse oma Andrea Hens (53) vervolledigt het viergeslacht.





(PKM)