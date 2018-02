Zes gelijkgrondse spoorwegovergangen gaan dicht 23 februari 2018

02u43 0 Beveren Infrabel wil in Beveren gefaseerd de zes spoorwegovergangen op de drukke lijn Antwerpen-Gent sluiten.

Hiervoor werd enkele jaren terug al een akkoord ondertekend met de gemeente. De spooroverwegen Doornpark en Kwakkelhoek zullen vervangen worden door een brug die aansluit op de N70 enerzijds en op een nieuwe doorsteek naar de E34 anderzijds. Ingrijpender is het sluiten van de spoorwegovergang van de Haasdonkbaan (N485). De gewestweg zal omgelegd worden via de Oude Baan richting de bestaande spoorbrug aan Hotel Beveren. Op de plaats van de overweg komt een fietstunnel. Op kortere termijn zullen in Melsele twee overwegen sluiten, namelijk die van de Gentstraat en Beekmolenstraat. Tegelijk wordt dan een ventweg aangelegd ten zuiden van het spoor richting Appelstraat.





In een eerste fase blijft er wel nog een overweg voor fietsers in zowel de Gentstraat als Beekmolenstraat. Op langere termijn komt er op beide plekken een fietstunnel. De spoorwegovergang in de Appelstraat gaat op iets langere termijn ook dicht. Daar komt een brug of tunnel voor gemotoriseerd verkeer in de plaats.





De overweg in de Pauwstraat in Melsele zal binnen dit en tien jaar ook sluiten. Hier voorziet Infrabel eveneens een fietstunnel. Als alternatief voor het wegverkeer zal de Fortstraat verbreed worden, zodat auto's kunnen omrijden via de brug aan de Krijgsbaan. (PKM)