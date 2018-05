Zelfs buiten spits 60 procent kans op file E17 RICHTING KENNEDYTUNNEL MEEST FILEGEVOELIGE SNELWEG KRISTOF PIETERS

16 mei 2018

02u39 0 Beveren Het stukje E17 tussen Haasdonk/Kruibeke en de Kennedytunnel is het meest filegevoelige stuk snelweg van het land. Tijdens de ochtendspits sta je hier 84 procent van de tijd in de file, tijdens de daluren overdag zelfs nog altijd 63 procent.

Be-Mobile en vrt stelden gisteren de nieuwste 'traagheidsindex' voor. Die is gebaseerd op data van 750.000 voertuigen. De locatie en snelheid van die voertuigen worden continu anoniem doorgestuurd, onder andere via hun gps-toestel. Dit gebeurt met een gemiddelde frequentie van één keer per minuut, zodat de data een heel nauwkeurig beeld opleveren van de filedruk in ons land.





Opmerkelijk is dat de ring rond Brussel niet langer filekampioen is. De Brusselse binnenring ter hoogte van Groot-Bijgaarden kampt 78 procent van de tijd met vertragingen. De absolute kampioen op vlak van fileleed, is echter de E17 richting Antwerpen. Daar staat men elke dag aan te schuiven vanaf Kruibeke of Haasdonk. Wie op een weekdag tijdens de ochtendspits over de E17 richting Antwerpen rijdt, zal in 83 procent van de gevallen op file voor de Kennedytunnel stoten. Opvallend is echter dat het fileleed niet meer afneemt tijdens de daluren overdag, want zelfs dan heeft men nog altijd 63 procent kans om in de file terecht te komen. De files breiden zich dus uit in zowel de ruimte als de tijd.





Lokale wegen slibben dicht

"Dat is een algemene tendens in stedelijke regio's in België, maar de omgeving van Antwerpen verstevigt zijn dominantie in de statistieken", zegt Nathalie Moerman van Be-Mobile. "De meest filegevoelige plaatsen situeren zich almaar vaker rond die stad. De top drie van filegevoelige locaties tijdens daluren bestaat uitsluitend uit snelwegen richting Antwerpen, net als de top drie onderliggende wegen tijdens de spits."





Ook cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum duiden op een toename van het fileverkeer. Op de E17 richting de Kennedytunnel stond in de eerste drie maanden van dit jaar maar liefst 10,9 uur file per werkdag. Over heel 2017 was dat nog 10,5 uur. De sterkste toename van de filedruk situeert zich echter steeds meer vooral op het onderliggende wegennet.





In onze regio gaat het dan vooral om de N70 en N16. "De doorstroming daarop neemt elk jaar verder af", zegt Moerman. "Omdat we steeds vaker en langer in de file staan op de snelwegen, beginnen nu ook de lokale wegen dicht te slibben, want chauffeurs zoeken alternatieven."





Zo was er op de N16 tussen Sint-Niklaas en Willebroek vorig jaar een toename met tien procent zichtbaar. De Scheldebrug is immers een aantrekkelijk alternatief voor de files aan de Kennedytunnel. De toename is het grootst tijdens de daluren en de ochtendspits.