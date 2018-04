Yzerhand en Ciamberlanidreef krijgen facelift EENRICHTINGSVERKEER EN BREDERE VOETPADEN IN CENTRUMSTRATEN KRISTOF PIETERS

19 april 2018

03u01 0 Beveren De omgeving van het Yzerhand, Ciamberlanidreef en De Brownestraat krijgt dit jaar een facelift. De wegen- en rioleringswerken starten na het bouwverlof, maar de nutsmaatschappijen zijn intussen al volop aan de gang met de voorbereidende werken.

De nutsmaatschappijen waren al aan de slag gegaan in de Ciamberlanidreef, waar alle bomen intussen gerooid zijn. Ook de werken aan de Yzerhand zijn nu van start gegaan. Nog zeker tot begin juni zal er gewerkt worden en ondervindt het verkeer heel wat hinder. De eigenlijke wegen- en rioleringswerken volgen aansluitend na het bouwverlof. Aan het project hangt een prijskaartje van 4,5 miljoen euro.





De Ciamberlanidreef krijgt een totaal ander wegprofiel. Het parkeren verhuist van de zijkant naar een nieuwe brede middenberm, waar terug bomen worden aangeplant. Auto's zullen er schuin moeten parkeren in een visgraatmotief. In totaal komen er 81 parkeerplaatsen.





Eenrichtingsverkeer

Aan beide zijden van de middenberm worden eenrichtingsrijbanen voorzien van vier meter breed in asfalt, waarop okerkleurige fietssuggestiestroken worden op aangebracht. Er worden twee meter brede voetpaden in grijze klinkers aangelegd aan beide zijden van de straat. De Brownestraat zal heraangelegd worden als woonstraat met een rijbaan van vier meter breed. Het huidige eenrichtingsverkeer wordt behouden. Na de heraanleg wordt het wel een fietsstraat (een straat waar fietsers voorrang hebben, red.). Er blijven wel voldoende parkeerplaatsen en een laad- en loszone voor de Warande.





In het gedeelte Yzerhand tussen de Ciamberlandreef en de Donkvijverstraat wordt het bestaande éénrichtingsverkeer behouden. Ook dit stuk wordt ingericht als fietsstraat. Langs één zijde komt een parkeerstrook. De voetpaden van drie meter breed worden aangelegd in dezelfde graniettegels als de Vrasenestraat, zodat dit deel meer aansluiting krijgt bij de rest van het winkelcentrum. De voortuin van het huis Piers wordt heraangelegd in Franse strakke stijl en ook de fietsstalling zal dan beter bereikbaar zijn.





Bredere voetpaden

In het gedeelte Yzerhand richting Glazenleeuwstraat wordt richting noorden éénrichtingsverkeer ingevoerd. De nieuwe rijweg zal versmald worden tot vier meter breedte. De fietsers mogen in de tegenrichting rijden op een daarvoor aangelegde strook. Door de smallere rijbaan kunnen er alternerende parkeerstroken en bredere voetpaden aangelegd worden.





Op een aantal plaatsen worden laad- en loszones voorzien. Op het kruispunt met de Glazenleeuwstraat en Koben Geertstraat tot slot wordt een keerpunt aangelegd. Het autoverkeer dat daar het Yzerhand niet kan inrijden kan zich er draaien.